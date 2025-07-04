КХС ВС назвал надлежащий способ защиты прав общины в случае незаконного изменения целевого назначения земли

Прокурор обратился в суд с иском к городскому совету и ООО, в котором просил признать незаконным и отменить решение совета и признать недействительным договор аренды земельного участка.

Фото: agropolit.com

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В случае нарушения органом местного самоуправления порядка изменения целевого назначения земельного участка коммунальной собственности, переданного в аренду собственнику расположенного на нем недвижимого имущества, что повлекло уменьшение арендной платы, надлежащим и эффективным способом защиты прав является признание недействительным и отмена пункта решения об изменении целевого назначения, а также взыскание недоплаченной суммы арендной платы, а не признание недействительным договора аренды в целом.

К такому выводу пришла судебная палата по рассмотрению дел относительно земельных отношений и права собственности Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда по делу от 17 апреля № 904/186/23.

Прокурор обратился в суд с иском к городскому совету и ООО, в котором просил признать незаконным и отменить решение совета и признать недействительным договор аренды земельного участка, ссылаясь на то, что вследствие противоправного отнесения оспариваемым решением земельного участка, на котором расположена принадлежащая ООО на праве собственности АЗС, к землям жилой и общественной застройки вместо земель автомобильного транспорта в заключенном ответчиками договоре определен размер арендной платы по ставке меньшей, чем должно быть.

Суд первой инстанции согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск.

Апелляционный суд решение суда первой инстанции отменил и принял новое решение, которым в удовлетворении иска отказал по основаниям выбора прокурором ненадлежащего и неэффективного способа защиты.

Отменяя постановление апелляционного суда в части отказа в удовлетворении искового требования о признании незаконным и отмене решения совета, судебная палата КХС ВС отметила, что оспариваемое решение совета об определении целевого назначения земельного участка не исчерпало своего действия путем исполнения, а является действующим. Поэтому надлежащим и эффективным исковым требованием является признание незаконным и отмена соответствующего решения городского совета, вследствие чего оно не будет порождать никаких правовых последствий и у сторон договора аренды возникнет необходимость оформления изменений к нему относительно арендной платы.

При этом признавать недействительным этот договор в судебном порядке только в части определения размера арендной платы не представляется возможным в силу норм ст. 217 ГК Украины, а признание его недействительным в целом не является объективно оправданным, обоснованным способом защиты и повлечет нарушение / ограничение законных прав и интересов ответчиков.

Кроме того, на участке коммунальной собственности расположены объекты недвижимого имущества, принадлежащие ООО на праве частной собственности, а потому такой участок не может быть передан ее владельцем в пользование кому-либо, кроме владельца такого объекта, поэтому исковое требование о признании недействительным договора аренды земельного участка в этом споре приведет к лишению ООО права пользования соответствующим земельным участком, которое он имеет в силу положений законодательства.

Что же касается недополучения городским бюджетом арендной платы из-за оспариваемого пункта решения, то в этом случае надлежащим способом защиты будет обращение в суд (в том числе прокурором с определением как органа, уполномоченного государством осуществлять соответствующие функции в спорных отношениях) с иском к арендатору с требованием об уплате недоплаченной (недополученной) суммы арендной платы в размере, определенном в соответствии с надлежащей ставкой арендной платы.

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