На Буковине ликвидировали преступную группу, которая переправляла мужчин через три области за границу за €13 тысяч

СБУ накрыла схему переправки уклонистов через границу.

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Оперативники Черновицкого пограничного отряда и Управления СБУ в Черновицкой области пресекли деятельность организованной группировки, которая незаконно переправляла мужчин призывного возраста через государственную границу Украины, сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Преступная группа действовала на территории Черновицкой, Львовской и Волынской областей. Возглавлял схему 40-летний житель Черновцов, который привлек нескольких сообщников. Каждый участник имел свою роль: одни находили клиентов, другие доставляли их в приграничные зоны, а проводники указывали маршруты для обхода пунктов пропуска или сопровождали до границы с соседними странами. По данным правоохранителей, дельцы переправили через границу несколько десятков мужчин, получая до €13 тысяч с человека.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей.

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