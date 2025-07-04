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На Буковині ліквідували злочинну групу, яка переправляла чоловіків через три області за кордон за €13 тисяч

12:24, 4 липня 2025
СБУ накрила схему переправлення ухилянтів через кордон.
На Буковині ліквідували злочинну групу, яка переправляла чоловіків через три області за кордон за €13 тисяч
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Оперативники Чернівецького прикордонного загону та Управління СБУ в Чернівецькій області припинили діяльність організованого угруповання, яке незаконно переправляло чоловіків призовного віку через державний кордон України, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Злочинна група діяла на території Чернівецької, Львівської та Волинської областей. Очолював схему 40-річний житель Чернівців, який залучив кількох спільників. Кожен учасник мав свою роль: одні знаходили клієнтів, інші доставляли їх до прикордонних зон, а провідники вказували маршрути для обходу пунктів пропуску або супроводжували до кордону з сусідніми країнами. За даними правоохоронців, ділки переправили через кордон кілька десятків чоловіків, отримуючи до €13 тисяч з особи.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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СБУ Закарпаття кордон

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