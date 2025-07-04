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Директорка підприємства з Полтавщини постачала продукти військовим, проте не сплатила 8,9 млн грн податків

11:28, 4 липня 2025
Директорку з Полтавщини підозрюють в ухиленні від податків на постачання харчування військовій частині Національної гвардії.
Директорка підприємства з Полтавщини постачала продукти військовим, проте не сплатила 8,9 млн грн податків
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Повідомлено про підозру директорці товариства з Полтавської області, яка у 2022–2023 роках умисно ухилялася від сплати податків під час постачання продуктів харчування військовій частині Національної гвардії України в Києві та іншому суб’єкту господарювання. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, директорка не відображала в податкових деклараціях реальні обсяги доходів від постачання, що призвело до несплати єдиного податку на суму 8,93 млн грн до державного бюджету. Їй висунуто підозру за ч. 2 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають для встановлення всіх обставин правопорушення. Розслідування проводить Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.

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Нацгвардія військові Полтава підозрюваний офіс генерального прокурора

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