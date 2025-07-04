Направлення на ВЛК в Резерв+ більше не потребують підпису ТЦК — Катерина Черногоренко

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко повідомила, що направлення на військово-лікарську комісію в Резерв+ більше не потребують підпису ТЦК.
«Ви робите запит онлайн-документ генерується автоматично», - заявила посадовиця.
Також вона пояснила, як замовити направлення:
- На головному екрані натискаєте три крапочки «…»
- Обираєте «Направлення на ВЛК»
- Далі — «Для визначення ступеня придатності до військової служби»
- Перевіряєте дані й натискаєте «Відправити»
- Протягом доби отримаєте направлення з QR-кодом у Резерв+.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Раді пропонують запровадити обов’язкову відеофіксацію процедури ВЛК і посилити покарання за зловживання ТЦК.
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