Направлення на ВЛК в Резерв+ більше не потребують підпису ТЦК — Катерина Черногоренко

Направлення на ВЛК тепер можна отримати в Резерв+ без походу в ТЦК.

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Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко повідомила, що направлення на військово-лікарську комісію в Резерв+ більше не потребують підпису ТЦК.

«Ви робите запит онлайн-документ генерується автоматично», - заявила посадовиця.

Також вона пояснила, як замовити направлення:

- На головному екрані натискаєте три крапочки «…»

- Обираєте «Направлення на ВЛК»

- Далі — «Для визначення ступеня придатності до військової служби»

- Перевіряєте дані й натискаєте «Відправити»

- Протягом доби отримаєте направлення з QR-кодом у Резерв+.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Раді пропонують запровадити обов’язкову відеофіксацію процедури ВЛК і посилити покарання за зловживання ТЦК.

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