Мільйонні збитки при закупівлі антидронових рушниць – підозрюють львівського посадовця

Посадовець затвердив тендерну документацію, де безпідставно врахував у вартість рушниць податок на додану вартість.

Фото ілюстративне, джерело фото - armyinform.com.ua

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У Львові правоохоронці повідомили про підозру посадовцю одного з комунальних підприємств міста. Йому інкримінують службову недбалість.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, у період 2023 – 2024 років підозрюваний організував та провів закупівлю товарів за завищеними цінами для забезпечення потреб чотирьох військових частин Збройних Сил України.

«Мова йде про портативні радіоелектронні засоби виявлення та протидії безпілотним літальним апаратам (антидронові рушниці)», - заявили у відомстві.

При цьому підозрюваний, який був уповноваженою особою з публічних закупівель, неналежно виконував службові обов’язки. Відтак він затвердив тендерну документацію, де безпідставно врахував у вартість рушниць податок на додану вартість.

У прокуратурі нагадали, що товари оборонного призначення звільнені від такого оподаткування.

«Внаслідок таких дій посадовця Львівській територіальній громаді завдано шкоду 1,7 млн грн збитків. Слідчі дії тривають. Встановлюються всі причетні особи», - додали у відомстві.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

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