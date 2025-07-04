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Американська торговельна палата в Україні закликає скасувати пільгу на посилки до €150 через втрати бюджету в 19 млрд грн

12:06, 4 липня 2025
Тіньовий ринок техніки зростає – бюджет недоотримує мільярди.
Американська торговельна палата в Україні закликає скасувати пільгу на посилки до €150 через втрати бюджету в 19 млрд грн
Фото: komersant.info
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Американська торговельна палата в Україні повідомила, що пільга на звільнення від ПДВ для імпорту товарів вартістю до €150 спричиняє значні втрати державного бюджету та спотворює конкуренцію. За оцінками експертів компаній-членів палати, у 2024 році ці втрати сягнули 19 млрд грн.

У сфері роздрібної торгівлі та e-commerce бізнес виокремив три ключові проблеми:

  • пільга на імпорт товарів до €150, через яку в Україну у 2024 році надійшло понад 75 млн відправлень, переважно одягу, взуття та аксесуарів, що підриває конкуренцію та зменшує бюджетні надходження;
  • дроблення торговельних мереж на ФОП для мінімізації податків;
  • неофіційне працевлаштування та виплата зарплат «у конвертах».

Ці питання обговорили на круглому столі за участю представників ЄС, народних депутатів, правоохоронних органів і бізнесу. Новопризначений генеральний прокурор Руслан Кравченко висловив готовність співпрацювати з бізнесом для боротьби з тіньовою економікою.

За даними палати, тіньовий ринок переважно складають дорогі малогабаритні товари, такі як смартфони, ноутбуки, годинники та побутова техніка. У першому кварталі 2025 року частка тіньового ринку окремих моделей смартфонів перевищила 80%, що призвело до втрат 1,5 млрд грн від несплати ПДВ і мита. Для інших електронних пристроїв, зокрема ноутбуків і планшетів, втрати склали 1,8 млрд грн. Експерти прогнозують, що за весь 2025 рік втрати сягнуть 10 млрд грн.

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