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Американская торговая палата в Украине призывает отменить льготу на посылки до €150 из-за потерь бюджета в 19 млрд грн

12:06, 4 июля 2025
Теневой рынок техники растет – бюджет недополучает миллиарды.
Американская торговая палата в Украине призывает отменить льготу на посылки до €150 из-за потерь бюджета в 19 млрд грн
Фото: komersant.info
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Американская торговая палата в Украине сообщила, что льгота на освобождение от НДС для импорта товаров стоимостью до €150 приводит к значительным потерям государственного бюджета и искажает конкуренцию. По оценкам экспертов компаний-членов палаты, в 2024 году эти потери достигли 19 млрд грн.

В сфере розничной торговли и e-commerce бизнес выделил три ключевые проблемы:

  • льгота на импорт товаров до €150, через которую в Украину в 2024 году поступило более 75 млн отправлений, преимущественно одежды, обуви и аксессуаров, что подрывает конкуренцию и уменьшает бюджетные поступления;
  • дробление торговых сетей на ФЛП для минимизации налогов;
  • неофициальное трудоустройство и выплата зарплат «в конвертах».

Эти вопросы обсудили на круглом столе с участием представителей ЕС, народных депутатов, правоохранительных органов и бизнеса. Новоназначенный генеральный прокурор Руслан Кравченко выразил готовность сотрудничать с бизнесом для борьбы с теневой экономикой.

По данным палаты, теневой рынок преимущественно составляют дорогие малогабаритные товары, такие как смартфоны, ноутбуки, часы и бытовая техника. В первом квартале 2025 года доля теневого рынка отдельных моделей смартфонов превысила 80%, что привело к потерям 1,5 млрд грн от неуплаты НДС и пошлины. Для других электронных устройств, в частности ноутбуков и планшетов, потери составили 1,8 млрд грн. Эксперты прогнозируют, что за весь 2025 год потери достигнут 10 млрд грн.

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