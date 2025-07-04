Трамп будет разговаривать с Зеленским после разочарования разговором с Путиным

По словам Трампа, Путин не выглядит человеком, который хочет остановить войну.

Фото: AFP

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Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 4 июля. Об этом он рассказал, комментируя свои переговоры с Владимиром Путиным, которые вызвали у него разочарование.

«Я буду разговаривать с президентом Зеленским в пятницу. И знаете, я очень разочарован разговором с президентом Путиным. Честно говоря, мне кажется, что Путина там уже просто нет. Я не вижу, чтобы он хотел остановиться. И это очень плохо. Действительно. Просто говорю, как есть. Он не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну», - отметил Трамп, выразив мнение, что Путин не демонстрирует желания прекратить боевые действия.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно телефонного разговора с Владимиром Путиным.

«У нас был разговор. Это был довольно долгий разговор. Мы говорили о многих вещах, в частности об Иране. Мы также говорили о войне в Украине, и я не доволен», - сказал он журналистам.

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