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Трамп розмовлятиме із Зеленським після розчарування розмовою з Путіним

10:44, 4 липня 2025
За словами Трампа, Путін не виглядає людиною, яка хоче зупинити війну.
Трамп розмовлятиме із Зеленським після розчарування розмовою з Путіним
Фото: AFP
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Президент США Дональд Трамп заявив, що планує провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю, 4 липня. Про це він розповів, коментуючи свої переговори з Володимиром Путіним, які викликали в нього розчарування.

«Я розмовлятиму з президентом Зеленським у п'ятницю. І знаєте, я дуже розчарований розмовою з президентом Путіним. Чесно кажучи, мені здається, що Путіна там уже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано. Справді. Просто кажу, як є. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну», – зазначив Трамп, висловивши думку, що Путін не демонструє бажання припинити бойові дії.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо телефонної розмови з Володимиром Путіним.

«У нас була розмова. Це була досить довга розмова. Ми говорили про багато речей, зокрема про Іран. Ми також говорили про війну в Україні, і я не задоволений», – сказав він журналістам.

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США путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

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