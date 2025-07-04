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У Києві погіршилася якість повітря після атаки РФ — жителям рекомендують не провітрювати приміщення

11:02, 4 липня 2025
До стабілізації ситуації Міндовкілля рекомендує за можливості не перебувати на відкритому повітрі.
У Києві погіршилася якість повітря після атаки РФ — жителям рекомендують не провітрювати приміщення
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у ніч на 4 липня РФ завдала масштабного удару по Києву.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомило, що через атаку у столиці погіршилася якість повітря.

«Рівень забруднення атмосферного повітря в Києві — високий. Радіаційний фон у місті залишається в нормі. Про це свідчать дані міських пунктів моніторингу якості повітря», - заявили у відомстві.

До стабілізації ситуації Міндовкілля рекомендує за можливості не перебувати на відкритому повітрі, не провітрювати приміщення, підтримувати водний баланс, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

«Особливу увагу на ці поради мають звернути люди із хворобами дихальної та серцево-судинної систем», - додали у відомстві.

Проте, за даними Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, загалом рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький, а радіаційний фон - у нормі. Лише у Подільському районі зафіксували високий рівень забрудненості (індекс якості повітря - 97).

Хоча інші сервіси фіксують високий рівень забруднення і в інших районах Києва. Так, за даними SaveEcoBot, у деяких районах Києва індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 175

Сервіс IQair також зафіксував високий рівень забруднення як на правому, так і на лівому березі Києва.

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Київ війна

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