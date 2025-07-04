Командира військових частин ДПСУ судили за закупівлю неякісних шоломів на 36 млн грн

За браковані шоломи командир отримав 5 років умовно.

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Суд визнав командира однієї з військових частин Державної прикордонної служби України винним у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, повідомили 4 липня 2025 року в Офісі Генерального прокурора та Державному бюро розслідувань.

Прокурори довели, що під час укладання договору на постачання балістичних шоломів на суму 36 млн грн командир проявив службову недбалість, через що військова частина отримала захисне спорядження неналежної якості. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з дворічним випробувальним терміном.

У межах цього ж провадження триває судовий розгляд щодо директора компанії-постачальника, яка надала неякісні шоломи. Завдяки співпраці ДБР та Внутрішньої безпеки ДПСУ постачальник уже відшкодував державі збитки на суму 36 млн грн.

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