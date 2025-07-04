Комбінований удар РФ по Києву — оприлюднили фото наслідків атаки

Внаслідок атаки постраждали житлові будинки, освітня, медична та транспортна інфраструктура.

Фото: radiosvoboda.org

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у ніч на 4 липня РФ завдала масштабного удару по Києву.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загалом противник атакував Україну 550 засобами повітряного нападу — 539 БпЛА та ракетами.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв, що внаслідок атаки постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Метр столиці Віталій Кличко заявив, що загалом від ворожого удару постраждало 23 жителя міста.

Згодом видання «Радіо Свобода» та Київ 24 оприлюднили фото наслідків атаки.

Фото: Фото: radiosvoboda.org

Фото: kyiv24.news

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