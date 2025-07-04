В Україні відзначають День Національної поліції та День судового експерта

4 червня в Україні відзначають два свята.

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У п’ятницю, 4 червня, в Україні відзначають два свята — День Національної поліції та День судового експерта

День судового експерта був встановлений для вшанування праці всіх тих фахівців, які здійснюють судову експертизу. Свято було створене указом Президента України №424/2009 від 10 червня 2009 року. Судовий експерт — це спеціаліст, який проводить експертні дослідження за дорученням суду, слідчих чи інших уповноважених органів.

Також 4 липня святкують День Національної поліції України. Свято було засноване указом Президента України № 693/2015 й спочатку відзначалося 4 серпня — у день підписання Закону України «Про Національну поліцію».

Проте у 2018 році цю дату змінили на 4 липня — день, коли у 2015-му році в Києві присягнули на вірність перші нові патрульні поліцейські. Відтоді саме 4 липня стало офіційною датою вшанування поліцейських по всій країні.

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