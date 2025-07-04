В Украине отмечают День Национальной полиции и День судебного эксперта

4 июля в Украине отмечают два праздника.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 4 июля, в Украине отмечают два праздника — День Национальной полиции и День судебного эксперта.

День судебного эксперта был установлен в знак уважения к труду всех специалистов, которые проводят судебную экспертизу. Праздник был учреждён Указом Президента Украины № 424/2009 от 10 июня 2009 года. Судебный эксперт — это специалист, который проводит экспертные исследования по поручению суда, следователей или других уполномоченных органов.

Также 4 июля празднуется День Национальной полиции Украины. Праздник был учреждён Указом Президента Украины № 693/2015 и изначально отмечался 4 августа — в день подписания Закона Украины «О Национальной полиции».

Однако в 2018 году эту дату перенесли на 4 июля — день, когда в 2015 году в Киеве присягнули на верность первые новые патрульные полицейские. С тех пор именно 4 июля стало официальной датой чествования полицейских по всей стране.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.