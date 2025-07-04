В Киеве из-за российской атаки изменено движение автобусов, троллейбусов и кольцевой электрички

Маршрут Дарница — Вокзальная в Киевской кольцевой электричке не работает.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 4 июля РФ нанесла массированный удар по Киеву.

В Киеве в результате российской ночной атаки повреждена железнодорожная инфраструктура. Городская электричка курсирует с изменениями в движении. Также частично перекрыто движение другого общественного транспорта.

«Kyiv City Express осуществляет движение ТОЛЬКО северным полукольцом Дарница — Русановка — Левобережная — Воскресенка — Почайна — Сырец — Святошин.

Причина — последствия массированной ночной атаки. Маршрут Дарница — Вокзальная НЕ РАБОТАЕТ! Также имеются задержки в расписании движения», — заявили в Киевской кольцевой электричке.

Также частично перекрыто движение общественного транспорта: на ул. Жмеринской, ул. Якуба Коласа и просп. Отрадном.

Движение троллейбусного маршрута № 41 заблокировано, троллейбусы № 27 курсируют до Индустриального моста. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Автобусы курсируют:

№ 78 — от ст. м. «Васильковская» до Кольцевой дороги

№ 9 — в направлении ст. м. «Лукьяновская» по маршруту № 69

№ 69 — в направлении ул. Литвиненко-Вольгемут по маршруту № 9

№ 2 — от ул. Шолуденко до ст. «Киев-Волынский» без заезда на ул. Вахтанга Кикабидзе

№ 75 — с ул. Григория Гуляницкого без заезда на остановки «Луговая», «Набережная», «Шевченко», «Поликлиника».

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