В Киеве из-за атаки РФ повреждена железная дорога — некоторые поезда задерживаются более чем на 4 часа

«Укрзализныця» сообщила, что будет ускорять движение поездов в пути, чтобы сократить отставание от графика после Киева.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 4 июля РФ нанесла массированный удар по Киеву.

В результате ночной атаки на Киев произошло повреждение железнодорожной инфраструктуры. «Укрзализныця» сообщила о задержках некоторых поездов.

Отмечается, что работы по восстановлению путей в столице продолжаются, уже частично подано напряжение, поезда фастовского направления пошли своим обычным маршрутом.

«Поезда северо-западного (святошинского) направления пока курсируют с резервными тепловозами. Рейсы коростенского направления будут следовать через Почайну и Дарницу — на левом берегу будет дополнительная остановка с возможностью пересадки на Kyiv City Express. Последний выполняет регулярное движение северным полукольцом Дарница — Русановка — Левобережная — Воскресенка — Почайна — Сырец — Святошин», — заявили в компании.

В «Укрзализныце» добавили, что отправка поездов из Киева происходит с задержками.

На данный момент с начальной станции отправлен поезд №705 Киев–Перемышль с задержкой +1:28, №1/123 Харьков–Ивано-Франковск, Ворохта с задержкой +4:40 и №21/103 Краматорск, Харьков – Львов с задержкой +4:36.

«Будем ускорять их в пути, чтобы сократить отставание от графика после Киева», — добавили в заявлении.

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