Одна из худших ночей за все время, — Сибига подчеркнул, что Путин намеренно ударил по Киеву сразу после разговора с Трампом

Андрей Сыбига подчеркнул, что Путин явно демонстрирует свое полное пренебрежение к США и ко всем, кто призывал к прекращению войны.

Фото: ria-m.tv

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 4 июля РФ нанесла массированный удар по Киеву.

После атаки заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что удар произошел после разговора американского лидера Дональда Трампа с Путиным, который демонстрирует пренебрежение к США и ко всем, кто призывал к прекращению войны. Об этом Сибига написал на своей странице в соцсети X.

«Абсолютно ужасная и бессонная ночь в Киеве. Одна из худших за все время. Сотни российских беспилотников и баллистических ракет обрушились на украинскую столицу. Сразу после разговора Путина с президентом Трампом. И он делает это намеренно», — отметил Сибига.

Также он добавил, что «Путин четко демонстрирует свое полное пренебрежение к Соединенным Штатам и ко всем, кто призывал к прекращению войны».

«Москва должна получить самые жесткие санкции без промедления. Украина должна быть обеспечена всеми необходимыми средствами для самообороны. Неправильные решения могут лишь поощрить агрессора к эскалации террора. Каждый преступный режим в мире сейчас внимательно следит за действиями Путина и за реакцией на них. Если все это сойдет ему с рук, все получат очень четкий сигнал. Хватит ждать мира. Действуйте, чтобы достичь мира. Мира через силу», — сказал министр.

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