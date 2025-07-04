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Одна з найгірших ночей за весь час, — Сибіга наголосив, що Путін навмисне вдарив по Києву одразу після розмови з Трампом

08:42, 4 липня 2025
Андрій Сибіга підкреслив, що Путін чітко демонструє свою повну зневагу до США і всіх, хто закликав до припинення війни.
Одна з найгірших ночей за весь час, — Сибіга наголосив, що Путін навмисне вдарив по Києву одразу після розмови з Трампом
Фото: ria-m.tv
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у ніч на 4 липня РФ завдала масштабного удару по Києву.

Після атаки міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив, що удар відбувся після розмови американського лідера Дональда Трампа із Путіним, який демонструє зневагу до США і всіх, хто закликав до припинення війни. Про це Сибіга написав на своїй сторінці у соцмережі X.

«Абсолютно жахлива і безсонна ніч у Києві. Одна з найгірших за весь час. Сотні російських безпілотників і балістичних ракет обрушилися на українську столицю. Одразу після розмови Путіна з президентом Трампом. І він робить це навмисно», - зазначив Сибіга.

Також він додав, що «Путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів і всіх, хто закликав до припинення війни».

«Москва повинна отримати найжорсткіші санкції без зволікань. Україна повинна бути забезпечена всіма необхідними засобами для самозахисту. Неправильні рішення можуть лише заохотити агресора до ескалації терору. Кожен злочинний режим у світі зараз уважно стежить за діями Путіна та його реакцією на них. Якщо все це зійде йому з рук, всі отримають дуже чіткий сигнал. Досить чекати на мир. Дійте, щоб досягти миру. Миру через силу», - сказав міністр.

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Київ МЗС путін Дональд Трамп Андрій Сибіга

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