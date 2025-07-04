Россия нанесла массированный удар по Киеву — много пострадавших, фото

В результате вражеского удара по столице пострадало более 20 человек.

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В ночь на 4 июля российские оккупационные войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«По состоянию на утро — более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка», — заявил он.

Экстренные службы — ГСЧС, полиция — работают на местах ударов.

Позже мэр столицы Виталий Кличко сообщил об увеличении количества пострадавших до 23 человек.

«14 из них были госпитализированы. Остальным помощь оказали амбулаторно или на месте», — сказал он.

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