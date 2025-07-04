У Києві через атаку РФ пошкоджено залізницю — деякі потяги затримуються на понад 4 години

Укрзалізниця повідомила, що буде пришвидшувати рух потягів у дорозі, щоб скоротити відставання від графіку після Києва.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у ніч на 4 липня РФ завдала масштабного удару по Києву.

Внаслідок нічної атаки на Київ виникли пошкодження залізничної інфраструктури. «Укрзалізниця» повідомила про затримки деяких потягів.

Зазначається, що роботи по відновленню колії в столиці тривають, вже частково подали напругу, поїзди фастівського напряму поїхали своїм звичним ходом.

«Поїзди північно-західного (святошинського) напрямку поки що курсують із резервними тепловозами. Рейси коростенського напрямку курсуватимуть через Почайну та Дарницю — на лівому березі буде додаткова зупинка з можливістю пересадки на Kyiv City Express. Останній здійснює тактовий рух північним півкільцем Дарниця — Русанівка — Лівобережна — Воскресенка — Почайна — Сирець — Святошин», - заявили у компанії.

В Укрзалізниці додали, відправка поїздів із Києва відбувається із затримкою.

Наразі з початкової станції відправлено №705 Київ-Перемишль із затримкою +1:28, №1/123 Харків-Івано-Франківськ, Ворохта із затримкою +4:40 та №21/103 Краматорськ, Харків - Львів із затримкою +4:36.

«Будемо пришвидшувати їх у дорозі, щоб скоротити відставання від графіку після Києва», - додали у заяві.

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