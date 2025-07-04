У Києві через російську атаку змінено рух автобусів, тролейбусів та кільцевої електрички

Маршрут Дарниця — Вокзальна у Київській кільцевій електричці не працює.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у ніч на 4 липня РФ завдала масштабного удару по Києву.

У Києві внаслідок російської нічної атаки пошкоджена залізнична інфраструктура. Міська електричка курсує зі змінами у русі. Також частково перекритий рух іншого громадського транспорту.

«Kyiv City Express здійснює рух ТІЛЬКИ північним півкільцем Дарниця — Русанівка — Лівобережна — Воскресенка — Почайна — Сирець — Святошин.

Причина — наслідки масованої нічної атаки. Маршрут Дарниця — Вокзальна НЕ ПРАЦЮЄ! Також є затримки в графіку руху», - заявили у Київській кільцевій електричці.

Також частково перекритий рух громадського транспорту: на вул. Жмеринській, вул. Якуба Коласа та просп. Відрадному. Рух тролейбусного маршруту № 41 заблокований, тролейбуси № 27 курсують до Індустріального мосту. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Автобуси курсують:

№ 78 – від ст.м. «Васильківська» до Кільцевої дороги

№ 9 – у напрямку ст. м. «Лукʼянівська» за маршрутом № 69

№ 69 – у напрямку вул. Литвиненко-Вольгемут за маршрутом № 9

№ 2 – від вул.Шолуденка до ст. «Київ-Волинський» без заїзду на вул. Вахтанга Кікабідзе

№ 75 – з вул. Григорія Гуляницького без заїзду на зупинки «Лугова», «Набережна», «Шевченка», «Поліклініка».

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