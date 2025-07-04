Командира воинских частей ГПСУ судили за закупку некачественных шлемов на 36 млн грн

Суд признал командира одной из воинских частей Государственной пограничной службы Украины виновным в халатном отношении к службе в условиях военного положения, сообщили 4 июля 2025 года в Офисе Генерального прокурора и Государственном бюро расследований.
Прокуроры доказали, что при заключении договора на поставку баллистических шлемов на сумму 36 млн грн командир проявил служебную халатность, из-за чего воинская часть получила защитное снаряжение ненадлежащего качества. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.
В рамках этого же производства продолжается судебное разбирательство в отношении директора компании-поставщика, которая предоставила некачественные шлемы. Благодаря сотрудничеству ГБР и Внутренней безопасности ГПСУ поставщик уже возместил государству убытки на сумму 36 млн грн.
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