Командира воинских частей ГПСУ судили за закупку некачественных шлемов на 36 млн грн

За бракованные шлемы командир получил 5 лет условно.

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Суд признал командира одной из воинских частей Государственной пограничной службы Украины виновным в халатном отношении к службе в условиях военного положения, сообщили 4 июля 2025 года в Офисе Генерального прокурора и Государственном бюро расследований.

Прокуроры доказали, что при заключении договора на поставку баллистических шлемов на сумму 36 млн грн командир проявил служебную халатность, из-за чего воинская часть получила защитное снаряжение ненадлежащего качества. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

В рамках этого же производства продолжается судебное разбирательство в отношении директора компании-поставщика, которая предоставила некачественные шлемы. Благодаря сотрудничеству ГБР и Внутренней безопасности ГПСУ поставщик уже возместил государству убытки на сумму 36 млн грн.

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