В Киеве ухудшилось качество воздуха после атаки РФ — жителям рекомендуют не проветривать помещения

До стабилизации ситуации Минсреды рекомендует по возможности не находиться на открытом воздухе.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 4 июля РФ нанесла массированный удар по Киеву.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщило, что из-за атаки в столице ухудшилось качество воздуха.

«Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве — высокий. Радиационный фон в городе остается в норме. Об этом свидетельствуют данные городских пунктов мониторинга качества воздуха», — заявили в ведомстве.

До стабилизации ситуации Минсреды рекомендует по возможности не находиться на открытом воздухе, не проветривать помещения, поддерживать водный баланс, если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

«Особое внимание на эти советы должны обратить люди с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем», — добавили в ведомстве.

Однако по данным Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, в целом уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий. Только в Подольском районе зафиксировали высокий уровень загрязненности (индекс качества воздуха — 97).

Хотя другие сервисы фиксируют высокий уровень загрязнения и в других районах Киева. Так, по данным SaveEcoBot, в некоторых районах Киева индекс качества атмосферного воздуха достиг значения 175.

Сервис IQair также зафиксировал высокий уровень загрязнения как на правом, так и на левом берегу Киева.

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