Практика судов
  1. В Украине

В Киеве ухудшилось качество воздуха после атаки РФ — жителям рекомендуют не проветривать помещения

11:02, 4 июля 2025
До стабилизации ситуации Минсреды рекомендует по возможности не находиться на открытом воздухе.
В Киеве ухудшилось качество воздуха после атаки РФ — жителям рекомендуют не проветривать помещения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 4 июля РФ нанесла массированный удар по Киеву.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщило, что из-за атаки в столице ухудшилось качество воздуха.

«Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве — высокий. Радиационный фон в городе остается в норме. Об этом свидетельствуют данные городских пунктов мониторинга качества воздуха», — заявили в ведомстве.

До стабилизации ситуации Минсреды рекомендует по возможности не находиться на открытом воздухе, не проветривать помещения, поддерживать водный баланс, если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

«Особое внимание на эти советы должны обратить люди с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем», — добавили в ведомстве.

Однако по данным Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, в целом уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий. Только в Подольском районе зафиксировали высокий уровень загрязненности (индекс качества воздуха — 97).

Хотя другие сервисы фиксируют высокий уровень загрязнения и в других районах Киева. Так, по данным SaveEcoBot, в некоторых районах Киева индекс качества атмосферного воздуха достиг значения 175.

Сервис IQair также зафиксировал высокий уровень загрязнения как на правом, так и на левом берегу Киева.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На 5 должностей дисциплинарных инспекторов, проверяющих жалобы на судей, претендуют 70 кандидатов

Председатель Комиссии Реда Мольене сообщила, что, вероятно, в ближайшее время Высший совет правосудия внесет изменения в объявление о проведении конкурса, увеличив количество вакантных должностей с 4 до 5.

Пенсии прокурорам будут рассчитывать по-новому: стала известна финальная редакция законопроекта Галины Третьяковой

Кабмину поручается до 1 декабря 2025 года подготовить законодательные предложения по унификации подходов к определению денежного обеспечения и заработной платы прокуроров, в частности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также служащих правоохранительных органов.

БП ВС признала противоправным повторное оценивание ВККС судьи, который уже прошел оценивание 5 лет назад

Большая Палата Верховного Суда признала противоправными действия ВККС относительно назначения повторного оценивания судьи Святошинского райсуда Киева Тараса Зайца, который уже прошел оценивание на соответствие занимаемой должности в 2019 году.

Богдан Львов пока остается под стражей – рассмотрение апелляционной жалобы состоится в августе

Богдан Львов находится в изоляторе СБУ, а судья столичного апелляционного суда заявил, что не имеет морального права рассматривать дело бывшего коллеги.

ВККС опубликовала тесты с ответами по истории украинской государственности для кандидатов в судьи

Обнародованы вопросы и ответы тестов по истории украинской государственности, тестированию общих знаний в сфере права и по каждой специализации суда для кандидатов в местные суды.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси