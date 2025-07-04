Миллионные убытки при закупке антидроновых ружей – подозревают львовского чиновника

Чиновник утвердил тендерную документацию, где безосновательно включил в стоимость ружей налог на добавленную стоимость.

Фото: armyinform.com.ua

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Во Львове правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу одного из коммунальных предприятий города. Ему инкриминируют служебную халатность.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в период 2023–2024 годов подозреваемый организовал и провел закупку товаров по завышенным ценам для обеспечения потребностей четырех воинских частей Вооруженных Сил Украины.

«Речь идет о портативных радиоэлектронных средствах выявления и противодействия беспилотным летательным аппаратам (антидроновые ружья)», – заявили в ведомстве.

При этом подозреваемый, который был уполномоченным лицом по публичным закупкам, ненадлежащим образом выполнял служебные обязанности. В результате он утвердил тендерную документацию, где безосновательно учел в стоимость ружей налог на добавленную стоимость.

В прокуратуре напомнили, что товары оборонного назначения освобождены от такого налогообложения.

«Вследствие таких действий должностного лица Львовской территориальной общине нанесен ущерб в 1,7 млн грн. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все причастные лица», – добавили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

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