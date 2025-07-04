Миллионные убытки при закупке антидроновых ружей – подозревают львовского чиновника

Во Львове правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу одного из коммунальных предприятий города. Ему инкриминируют служебную халатность.
Как сообщила Львовская областная прокуратура, в период 2023–2024 годов подозреваемый организовал и провел закупку товаров по завышенным ценам для обеспечения потребностей четырех воинских частей Вооруженных Сил Украины.
«Речь идет о портативных радиоэлектронных средствах выявления и противодействия беспилотным летательным аппаратам (антидроновые ружья)», – заявили в ведомстве.
При этом подозреваемый, который был уполномоченным лицом по публичным закупкам, ненадлежащим образом выполнял служебные обязанности. В результате он утвердил тендерную документацию, где безосновательно учел в стоимость ружей налог на добавленную стоимость.
В прокуратуре напомнили, что товары оборонного назначения освобождены от такого налогообложения.
«Вследствие таких действий должностного лица Львовской территориальной общине нанесен ущерб в 1,7 млн грн. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все причастные лица», – добавили в ведомстве.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.
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