Направление на ВВК в Резерв+ больше не требует подписи ТЦК — Екатерина Черногоренко

Направление на ВЛК теперь можно получить в Резерв без похода в ТЦК.

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Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщила, что для получения направления на военно-врачебную комиссию через приложение «Резерв+» больше не нужна подпись ТЦК.

«Вы делаете запрос, и онлайн-документ генерируется автоматически», — пояснила Черногоренко.

Она также представила алгоритм заказа направления:

На главном экране нажмите на три точки («...»).

Выберите «Направление на ВВК».

Затем — «Для определения степени пригодности к военной службе».

Проверьте свои данные и нажмите «Отправить».

В течение суток вы получите направление с QR-кодом прямо в приложении «Резерв+».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Раде предлагают ввести обязательную видеофиксацию процедуры ВВК и усилить наказание за злоупотребление ТЦК.

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