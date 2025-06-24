В Раде предлагают ввести обязательную видеофиксацию процедуры ВВК и усилить наказание за злоупотребления ТЦК

Предлагается предусмотреть от 5 до 10 лет лишения свободы для работников ТЦК за применение насилия и превышение служебных полномочий, а также ввести видеофиксацию прохождения ВВК.

фото: gazeta.ua

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в марте 2025 года Верховная Рада приняла за основу законопроект 12442 о лишении свободы до 8 лет для членов ТЦК и ВВК за незаконную мобилизацию. Тогда же в комитете заявили, что ТЦК не могут быть использованы для ограничения прав и свобод человека и гражданина.

Впрочем, с марта об этом законопроекте больше не слышно.

В то же время, как стало известно во время заседания ВСК парламента, ни одного приговора относительно превышения ТЦК полномочий, насилия в отношении военнообязанных и т.п., до сих пор нет.

Сейчас в Верховной Раде появился еще один законопроект 13393, инициатором которого выступила член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от «Слуги народа» Анастасия Ляшенко.

Как отмечает депутат, в последнее время возникают нередкие случаи незаконной мобилизации, применения физического и психологического давления к мобилизованным, мобилизация лиц, имеющих надлежащим образом оформленную отсрочку, что подрывает доверие общества к государственным институтам и формирует негативное отношение к процессу мобилизации.

Автор предлагает ввести в Уголовный кодекс статью 337-1, которой предусмотреть, что во время военного положения наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет:

превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение должностным лицом, работником или военнослужащим ТЦК действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они причинили существенный вред охраняемым законом правам, свободам, интересам отдельных граждан;

или эти же действия, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток.

Также в отдельной статье 337-2 УК предлагается установить, что нарушение порядка проведения медицинского освидетельствования (ВВК) для определения годности, что привело к призыву или принятию на контрактную военную службу гражданина, который не подлежит прохождению военной службы по состоянию здоровья в соответствии с законом, а также привело к освобождению (отсрочке) от призыва или к освобождению гражданина с военной службы по состоянию здоровья или изменению условий прохождения военной службы или исключению из воинского учета, в условиях военного положения наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до 3 лет.

Кроме того, Анастасия Ляшенко предлагает установить в законе о воинской обязанности, что процедура прохождения медицинского освидетельствования (военно-врачебной экспертизы) военнообязанных, военнослужащих, резервистов, граждан, принимаемых на военную службу по контракту, кандидатов на обучение в высших военных учебных заведениях и т.п., подлежит обязательной видеофиксации.

Видеофиксация осуществляется в режиме непрерывной записи с момента начала прохождения медицинского освидетельствования (ВВК) военнообязанным, военнослужащим, резервистом, гражданином, принимаемым на военную службу по контракту, кандидатом на обучение в высших военных учебных заведениях и т.п., до момента завершения всех процедур, предусмотренных медицинским освидетельствованием (военно-врачебной экспертизой).

Запись видеофиксации хранится в течение срока, определенного правительством, но не менее одного года.

Запись прилагается должностными лицами, работниками, военнослужащими ТЦК к соответствующему личному делу военнообязанного, военнослужащего, резервиста, гражданина, принимаемого на военную службу по контракту, кандидата на обучение в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях учреждений высшего образования и учреждениях профессионального предвысшего военного образования, лицеиста военного (военно-морского, военно-спортивного) лицея, лица, уволенного с военной службы.

Копия видеозаписи может быть предоставлена лицу по его письменному заявлению, а также по запросу правоохранительных органов или по решению суда.

Автор: Наталя Мамченко

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