В Раде предлагают ввести обязательную видеофиксацию процедуры ВВК и усилить наказание за злоупотребления ТЦК

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в марте 2025 года Верховная Рада приняла за основу законопроект 12442 о лишении свободы до 8 лет для членов ТЦК и ВВК за незаконную мобилизацию. Тогда же в комитете заявили, что ТЦК не могут быть использованы для ограничения прав и свобод человека и гражданина.
Впрочем, с марта об этом законопроекте больше не слышно.
В то же время, как стало известно во время заседания ВСК парламента, ни одного приговора относительно превышения ТЦК полномочий, насилия в отношении военнообязанных и т.п., до сих пор нет.
Сейчас в Верховной Раде появился еще один законопроект 13393, инициатором которого выступила член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от «Слуги народа» Анастасия Ляшенко.
Как отмечает депутат, в последнее время возникают нередкие случаи незаконной мобилизации, применения физического и психологического давления к мобилизованным, мобилизация лиц, имеющих надлежащим образом оформленную отсрочку, что подрывает доверие общества к государственным институтам и формирует негативное отношение к процессу мобилизации.
Автор предлагает ввести в Уголовный кодекс статью 337-1, которой предусмотреть, что во время военного положения наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет:
Также в отдельной статье 337-2 УК предлагается установить, что нарушение порядка проведения медицинского освидетельствования (ВВК) для определения годности, что привело к призыву или принятию на контрактную военную службу гражданина, который не подлежит прохождению военной службы по состоянию здоровья в соответствии с законом, а также привело к освобождению (отсрочке) от призыва или к освобождению гражданина с военной службы по состоянию здоровья или изменению условий прохождения военной службы или исключению из воинского учета, в условиях военного положения наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до 3 лет.
Кроме того, Анастасия Ляшенко предлагает установить в законе о воинской обязанности, что процедура прохождения медицинского освидетельствования (военно-врачебной экспертизы) военнообязанных, военнослужащих, резервистов, граждан, принимаемых на военную службу по контракту, кандидатов на обучение в высших военных учебных заведениях и т.п., подлежит обязательной видеофиксации.
Видеофиксация осуществляется в режиме непрерывной записи с момента начала прохождения медицинского освидетельствования (ВВК) военнообязанным, военнослужащим, резервистом, гражданином, принимаемым на военную службу по контракту, кандидатом на обучение в высших военных учебных заведениях и т.п., до момента завершения всех процедур, предусмотренных медицинским освидетельствованием (военно-врачебной экспертизой).
Запись видеофиксации хранится в течение срока, определенного правительством, но не менее одного года.
Запись прилагается должностными лицами, работниками, военнослужащими ТЦК к соответствующему личному делу военнообязанного, военнослужащего, резервиста, гражданина, принимаемого на военную службу по контракту, кандидата на обучение в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях учреждений высшего образования и учреждениях профессионального предвысшего военного образования, лицеиста военного (военно-морского, военно-спортивного) лицея, лица, уволенного с военной службы.
Копия видеозаписи может быть предоставлена лицу по его письменному заявлению, а также по запросу правоохранительных органов или по решению суда.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.