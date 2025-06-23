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Во Франции 145 человек пострадали от уколов шприцами во время фестиваля

20:45, 23 июня 2025
Французская полиция задержала 12 подозреваемых после того, как 145 человек сообщили об уколах шприцев.
Во Франции 145 человек пострадали от уколов шприцами во время фестиваля
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Во Франции после музыкального фестиваля Fête de la Musique 145 человек пожаловались, что на них совершили нападение. Неизвестные укололи их шприцами, пишет The Guardian.

Перед началом мероприятия феминистка и инфлюенсер Абреж Сер сообщала, что столкнулась в соцсетях с призывами атаковать шприцами женщин. Она не уточнила, кто и где публиковал призывы.

Несмотря на предупреждение, многие люди стали жертвами акции в разных городах Франции: Париже, Руане, Туре и других. Пока неизвестно, ввели ли злоумышенники в организм своих жертв иглы с наркотиками или какими‑либо другими веществами.

Министерство внутренних дел заявило, что 145 жертв по всей стране сообщили о том, что их ударили иглами во время уличных музыкальных мероприятий по всей стране. Парижская полиция сообщила о 13 случаях в столице.

«Некоторые пострадавшие были доставлены в больницу для проведения токсикологических исследований», — заявили в Министерстве внутренних дел.

Трое пострадавших в Париже сообщили о плохом самочувствии после инцидента. Французская полиция задержала 12 подозреваемых.

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Франция

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