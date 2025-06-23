У Франції 145 людей постраждали від уколів шприцами під час фестивалю

Французька поліція затримала 12 підозрюваних після того, як 145 осіб повідомили про уколи шприцами.

Фото: EPA/UPG

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Франції після музичного фестивалю Fête de la Musique 145 людей поскаржилися, що на них напали. Невідомі кололи їх шприцами, пише The Guardian.

Перед початком заходу феміністка та інфлюєнсер Абреж Сер повідомляла, що зіткнулася в соцмережах із закликами атакувати шприцами жінок. Вона не уточнила, хто та де публікував заклики.

Незважаючи на попередження, багато людей стали жертвами акції у різних містах Франції: Парижі, Руані, Турі та інших. Поки невідомо, чи ввели зловмисники в організм своїх жертв голки з наркотиками чи іншими речовинами.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що 145 жертв по всій країні повідомили, що їх вдарили голками під час вуличних музичних заходів по всій країні. Паризька поліція повідомила про 13 випадків у столиці.

"Деякі постраждалі були доставлені до лікарні для проведення токсикологічних досліджень", - заявили в Міністерстві внутрішніх справ.

Троє постраждалих у Парижі повідомили про погане самопочуття після інциденту. Французька поліція затримала 12 підозрюваних.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.