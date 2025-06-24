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ГУР пропонують включити до суб’єктів державної авіації — Веніславський вніс законопроект

08:25, 24 червня 2025
Депутати пропонують внести зміни до Повітряного кодексу.
ГУР пропонують включити до суб’єктів державної авіації — Веніславський вніс законопроект
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У Верховній Раді зареєстрували законопроект 13385 про внесення змін до Повітряного кодексу щодо удосконалення окремих питань діяльності в галузі державної авіації України. Ініціаторами законопроекту виступила група народних депутатів на чолі з Федором Веніславським.

Як зазначають автори, Головне управління розвідки Міноборони (ГУР) має повітряні судна, а також військові частини, які їх експлуатують, з метою виконання завдань із забезпечення національної безпеки і оборони.

Наразі ГУР не є окремим суб’єктом державної авіації, але з огляду на специфіку виконання завдань та функцій має бути включений до її складу.

Отже, законопроект розроблено з метою включення ГУР до окремих суб’єктів державної авіації.

Так, державна авіація відповідно до Повітряного кодексу використовує повітряні судна з метою забезпечення національної безпеки і оборони держави та захисту населення, що покладаються на ЗСУ, інші військові формування, Національну поліцію України, ДСНС, органи охорони державного кордону, митні органи.

В той же час, авіаційні частини та підрозділи розвідувального органу Міністерства оборони також виконують різноманітні завдання, здебільшого польоти на виконання покладених на нього завдань та здійснення функцій, визначених Законом України «Про розвідку».

Змінами до Повітряного кодексу передбачається:

  • включити розвідувальний орган Міністерства оборони до суб’єктів державної авіації поряд з іншими суб’єктами, які належать до сектору безпеки і оборони;
  • унормувати державне регулювання діяльності в галузі державної авіації в ГУР з урахуванням вимог Закону України «Про розвідку».

Автор: Наталя Мамченко

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законопроект Федір Веніславський ГУР МО

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ГУР пропонують включити до суб’єктів державної авіації — Веніславський вніс законопроект

Депутати пропонують внести зміни до Повітряного кодексу.

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