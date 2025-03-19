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В Раде заявили, что любое применение физической силы представителями ТЦК недопустимо, и ТЦК не могут быть использованы для ограничения прав и свобод человека

11:14, 19 марта 2025
«Мы не голосовали за «бусификацию» – Александр Бакумов прокомментировал цель законопроекта об усилении ответственности работников ТЦК.
В Раде заявили, что любое применение физической силы представителями ТЦК недопустимо, и ТЦК не могут быть использованы для ограничения прав и свобод человека
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ТЦК не могут быть использованы для ограничения прав и свобод человека и гражданина. Нацполиция и другие правоохранительные структуры при надлежащих обстоятельствах могут применять физическую силу, спецсредства или оружие. Но если представители ТЦК прибегают к этому, то это неадекватно и незаконно. На это указал народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов, комментируя подготовку ко второму чтению законопроекта 12442 об усилении ответственности для работников ТЦК и военно-врачебных комиссий, нарушающих закон. Этот документ может быть рассмотрен уже на ближайших пленарных заседаниях.

Бакумов подчеркнул, что любое применение физической силы представителями ТЦК или использование ими специальных средств, применение огнестрельного оружия недопустимо, поскольку ВСУ и другие военные формирования не могут быть использованы для ограничения прав и свобод человека и гражданина.

«В государстве созданы Нацполиция и другие правоохранительные структуры, которые при надлежащих обстоятельствах могут применять физическую силу, спецсредства или оружие. Если представители ТЦК прибегают к этому, то это неадекватно и незаконно. Более года назад в Верховной Раде мы голосовали за закон, усиливающий ответственность. Мы тогда не голосовали за «бусификацию», таких методов нет. Это все выдумки тех, кто пытается выполнить задание, но не умеет и не имеет возможности сделать это профессионально. Есть легальные способы побуждать граждан к выполнению своего долга по защите Родины, и мы возвращаем все в законное русло», – подчеркнул народный депутат.

Александр Бакумов отметил, что никаких моментов, которые бы вызвали серьезную дискуссию в Верховной Раде во время прохождения законопроектом 12442 первого чтения, не было. «О всех правках, которые будут поданы ко второму чтению, мы дополнительно проинформируем общество. Вводя более строгие правила, мы хотим, чтобы должностные лица ТЦК и ВВК понимали уровень своей ответственности перед украинским народом, перед нашим обществом, и чтобы за каждым их решением стояла объективность, справедливость, беспристрастность и, главное, законность», – отметил парламентарий.

Он напомнил, что законопроект был инициирован Комитетом нацбезопасности, обороны и разведки и Комитетом по вопросам правоохранительной деятельности, которые провели совместное заседание с привлечением Генштаба ВСУ. Документ стал ответом на случаи нарушения прав и свобод человека и гражданина во время проведения мобилизации, в частности неадекватное применение физической силы, спецсредств, мобилизацию людей, имевших право на отсрочку, и тому подобное.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает до 8 лет лишения свободы для членов ТЦК и ВВК за нарушение порядка призыва, которое привело к призыву гражданина, не подлежащего ему, или к незаконному освобождению гражданина от призыва.

В то же время, как писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд указал, что установление факта незаконности мобилизации не приводит к освобождению незаконно мобилизованного с военной службы.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины ТЦК

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