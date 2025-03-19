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В Киеве задержали трех мужчин, которые устроили гонки со стрельбой — видео

12:57, 19 марта 2025
Мужчины устроили стрельбу и избили иностранца из-за невозвращенного долга.
В Киеве задержали трех мужчин, которые устроили гонки со стрельбой — видео
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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении местным жителям, которые устроили гонки со стрельбой на дорогах столицы.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, иностранец, занимавшийся бизнесом в Украине, вложил деньги трех своих знакомых в собственное дело. Однако бизнес прогорел, и вернуть 120 тысяч долларов в оговоренные сроки он не смог.

«Поэтому кредиторы ждали должника под одним из ресторанов столицы. Когда мужчина сидел в машине, ему прокололи колесо. Несмотря на это, почувствовав угрозу, должник поехал», — заявили в полиции.

Трое злоумышленников начали преследование, стреляя по машине во время движения. Позже иностранец покинул автомобиль и пытался скрыться пешком, но его догнали и начали избивать, требуя вернуть по 40 тысяч долларов США каждому из кредиторов.

Троих нападавших задержали и сообщили им о подозрении.

 

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прокуратура Киев

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