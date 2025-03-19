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Зеленский считает, что в ближайшие месяцы РФ будет наступать на нескольких направлениях и назвал их

10:53, 19 марта 2025
По словам Владимира Зеленского, россияне будут наступать на Запорожском, Харьковском, Сумском направлениях, а также на востоке Украины.
Зеленский считает, что в ближайшие месяцы РФ будет наступать на нескольких направлениях и назвал их
Фото: ukrinform.com
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в ближайшие месяцы войска РФ будут наступать на нескольких направлениях — на востоке Украины, а также на Запорожском, Харьковском и Сумском направлениях. Об этом он заявил во время онлайн-пресс-конференции.

Глава государства отметил, что Путин хочет предпринять несколько наступательных действий.

«Как мы сказали, на Запорожском, на востоке продолжить, на Харьковском, на Сумском направлениях. Он будет пробовать это делать. Для чего? Для того, чтобы максимально давить на Украину. Когда это будет происходить? Поверьте мне, он будет все это пробовать делать в ближайшие месяцы. Он будет хотеть идти вперед и максимально зайти на нашу территорию», — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Путину безразлично, сколько людей погибнет, а его цель — максимально зайти на территорию Украины.

«Он вместе со своими корейцами, друзьями из Ирана – с «Шахедами» хочет максимально зайти на наши территории для того, чтобы в какой-то момент пойти на «сесфайер» с ультимативными месседжами к Украине», — сказал он и добавил, что РФ это делает для того, чтобы быть в более выгодной ситуации и чтобы было максимальное давление на Украину.

«Это факт. Именно этого он хочет. Ультиматумы могут быть разного характера, вы же слышите некоторые месседжи», — добавил Зеленский.

По мнению украинского лидера, в сложившейся ситуации необходима «сила Америки, принципиальность, стоять на своем и давить на него».

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россия Украина война Владимир Зеленский

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