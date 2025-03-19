Практика судів
  1. В Україні

Зеленський вважає, що найближчими місяцями РФ наступатиме на кількох напрямках та назвав їх

10:53, 19 березня 2025
За словами Володимира Зеленського, росіяни наступатимуть на Запорізькому, Харківському, Сумському напрямках, а також на сході України.
Зеленський вважає, що найближчими місяцями РФ наступатиме на кількох напрямках та назвав їх
Фото: ukrinform.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у найближчі місяці війська РФ наступатимуть на кількох напрямках — на сході України та на Запорізькому, Харківському, Сумському напрямках. Про це він сказав під час онлайн-пресконференції.

Глава держави заявив, що Путін хоче зробити кілька наступальних дій.

«Як ми сказали, на Запорізькому, на сході продовжити, на Харківському, на Сумському напрямках. Він буде пробувати це робити. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну. Коли це буде відбуватися? Повірте мені, він буде все це пробувати робити в найближчі місяці. Він буде хотіти йти вперед і максимально зайти на нашу територію», - сказав Зеленський.

Президент України підкреслив, що Путіну байдуже, скільки в нього загине людей, а його ціль — максимально зайти на територію України.

«Він разом зі своїми корейцями, друзями з Ірану – з «Шахедами» хоче максимально зайти на наші території для того, щоби в якийсь момент піти сісфаєр з ультимативними меседжами до України», - сказав він і додав, що РФ це робить для цього, щоб бути більш у вигідній ситуації і щоб був максимальний тиск на Україну.

«Це факт. Саме він цього хоче. Ультиматуми можуть бути різного характеру, ви ж чуєте деякі меседжі», - сказав Зеленський.

На думку українського лідера, у ситуації, що склалася, потрібна «сила Америки, принциповість, стояти на своєму і тиснути на нього».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

росія Україна війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати повернулися до розгляду законопроекту про приховування судових справ щодо мобілізації, ТЦК та військовослужбовців від громадськості у Реєстрі судових рішень

Комітет з питань правової політики рекомендував прийняти закон про заборону публікації у публічній частині Реєстру судових справ стосовно мобілізації, військового обліку та інших «чутливих» питань, але може статися так, що від громадськості приховають й інші справи.

У Верховній Раді пропонують зняти обмеження, яке забороняє бути кандидатами в судді ВАКС працівникам НАЗК, АРМА, податківцям та митникам

Комітет з правової політики пропонує скасувати обмеження для певних посадовців, які забороняють їм претендувати на крісло судді Вищого антикорупційного суду.

ВАКС: правосуддя з обвинувальним ухилом

Слідчі судді ВАКС уже на етапі обрання запобіжного заходу перебувають під впливом цілеспрямовано сформованої суспільної думки і їм треба виявляти мужність, щоб при ухваленні рішення не озиратися на громадський осуд та «атаку» громадських активістів – набагато простіше «йти за вітром», задовольняючи клопотання НАБУ/САП та застосовуючи до підозрюваних максимально суворі види процесуального примусу.

У Раді заявили, що будь-яке застосування фізичної сили представниками ТЦК неприпустиме, і ТЦК не можуть бути використані для обмеження прав та свобод людини

«Ми не голосували за «бусифікацію» – Олександр Бакумов прокоментував мету законопроекту про посилення відповідальності працівників ТЦК.

Допити членів ВККС по справі Оксани Царевич – що відомо

ВККС звинуватили у небажанні виконувати рішення Верховного Суду та у надмірній увазі до родичів Оксани Царевич.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Файдюк
    Віталій Файдюк
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Михайло Дармін
    Михайло Дармін
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олександр Шляхтицький
    Олександр Шляхтицький
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду