Зеленський вважає, що найближчими місяцями РФ наступатиме на кількох напрямках та назвав їх

За словами Володимира Зеленського, росіяни наступатимуть на Запорізькому, Харківському, Сумському напрямках, а також на сході України.

Фото: ukrinform.com

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що у найближчі місяці війська РФ наступатимуть на кількох напрямках — на сході України та на Запорізькому, Харківському, Сумському напрямках. Про це він сказав під час онлайн-пресконференції.

Глава держави заявив, що Путін хоче зробити кілька наступальних дій.

«Як ми сказали, на Запорізькому, на сході продовжити, на Харківському, на Сумському напрямках. Він буде пробувати це робити. Для чого? Для того, щоб максимально тиснути на Україну. Коли це буде відбуватися? Повірте мені, він буде все це пробувати робити в найближчі місяці. Він буде хотіти йти вперед і максимально зайти на нашу територію», - сказав Зеленський.

Президент України підкреслив, що Путіну байдуже, скільки в нього загине людей, а його ціль — максимально зайти на територію України.

«Він разом зі своїми корейцями, друзями з Ірану – з «Шахедами» хоче максимально зайти на наші території для того, щоби в якийсь момент піти сісфаєр з ультимативними меседжами до України», - сказав він і додав, що РФ це робить для цього, щоб бути більш у вигідній ситуації і щоб був максимальний тиск на Україну.

«Це факт. Саме він цього хоче. Ультиматуми можуть бути різного характеру, ви ж чуєте деякі меседжі», - сказав Зеленський.

На думку українського лідера, у ситуації, що склалася, потрібна «сила Америки, принциповість, стояти на своєму і тиснути на нього».

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