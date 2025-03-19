У Мін’юсті роз’яснили, як визначити походження дитини при використанні допоміжних репродуктивних технологій

Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Визначення походження дитини є підставою виникнення прав та обов'язків матері, батька і дитини (дітей).
Як вказують у Міністерстві юстиції, в законодавстві України передбачено три основні способи встановлення походження дитини:
Згідно з частиною третьою статті 144 Сімейного кодексу України та частиною першою статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» державна реєстрація народження дитини проводиться з одночасним визначенням її походження та присвоєнням їй прізвища, власного імені та по батькові.
Сімейний кодекс України визначає походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій.
У разі народження дружиною дитини, зачатої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, здійснених за письмовою згодою її чоловіка, він записується батьком дитини.
У разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям (чоловіком та жінкою) в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя.
Подружжя визнається батьками дитини, народженої дружиною після перенесення в її організм ембріона людини, зачатого її чоловіком та іншою жінкою в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій.
Не має права оспорювати батьківство особа, записана батьком дитини, якщо в момент реєстрації себе батьком дитини вона знала, що не є її батьком, а також особа, яка дала згоду на застосування допоміжних репродуктивних технологій.
Пунктом 11 глави 1 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5, передбачено, що у разі народження дитини жінкою, якій в організм було перенесено ембріон людини, зачатий подружжям у результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, державна реєстрація народження проводиться за заявою подружжя, яке дало згоду на таке перенесення.
У цьому разі одночасно з документом, що підтверджує факт народження дитини цією жінкою, подається:
При цьому в графі «Для відміток» актового запису про народження робиться один з таких записів:
«Матір’ю дитини, яка ідентифікована електронною системою охорони здоров’я за даними заяви про згоду на запис подружжя батьками дитини, є громадянка (прізвище, власне ім’я, по батькові)»
або
«Матір’ю дитини згідно з медичним свідоцтвом про народження є громадянка (прізвище, власне ім’я, по батькові)».
Також зазначаються:
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