У Кременчуці чоловік стріляв у військового ТЦК

У Кременчуці чоловік поранив військового ТЦК із травматичної зброї.

Фото: pl.npu.gov.ua

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У Кременчуці Полтавської області місцевий мешканець відкрив вогонь із травматичного пістолета та поранив військовослужбовця територіального центру комплектування (ТЦК). Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Інцидент стався 19 березня близько 07:00 під час патрулювання міста. Наряд поліції разом із військовими помітив підозрілого чоловіка. Під час перевірки документів той раптово здійснив постріл у бік військовослужбовця, поранивши його в ногу.

Правоохоронці оперативно затримали нападника. Медики надали пораненому допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Слідчі встановили, що стрілцем виявився місцевий мешканець 1977 року народження. Зброю вилучено, триває з’ясування всіх обставин події. Вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.

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