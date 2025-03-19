В Кременчуге мужчина стрелял в военного ТЦК

В Кременчуге мужчина ранил военного ТЦК из травматического оружия.

Фото: pl.npu.gov.ua

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В Кременчуге Полтавской области местный житель открыл огонь из травматического пистолета и ранил военнослужащего территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщили в полиции Полтавщины.

Инцидент произошел 19 марта около 07:00 во время патрулирования города. Наряд полиции вместе с военными заметил подозрительного мужчину. Во время проверки документов тот внезапно произвел выстрел в сторону военнослужащего, ранив его в ногу.

Правоохранители оперативно задержали нападавшего. Медики оказали раненому помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

Следователи установили, что стрелком оказался местный житель 1977 года рождения. Оружие изъято, продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

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