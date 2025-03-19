Украинцам предлагают накапливать на пенсию самостоятельно, средства можно будет передать по наследству

Правительство работает над введением накопительной пенсионной системы и в ближайшее время планирует вынести на рассмотрение Верховной Рады.

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Украинское правительство готовит законопроект по внедрению накопительной пенсионной системы, которая должна дополнить действующую солидарную модель. Документ в ближайшее время внесут в Верховную Раду.

Как пояснил народный депутат от фракции «Слуга народа» Алексей Леонов, ныне действующая система предусматривает, что работающие граждане платят взносы в Пенсионный фонд, из которого выплачиваются пенсии.

«Что касается пенсионной реформы в целом и вопроса пенсии, у нас сегодня работает солидарная система. Это, как говорится, общий котел, когда люди работают, отчисляют свои пенсионные сборы в Пенсионный фонд и потом накопленные деньги распределяют между всеми пенсионерами», - пояснил Леонов.

По его словам, для стабильной работы солидарной системы необходим рост экономики и количества рабочих мест. Он также отметил, что значительная часть социальных выплат сейчас зависит от финансовой помощи международных партнеров.

«Что нужно сделать на сегодня? Действительно, мы имеем самую маленькую пенсию в Европе. Для того, чтобы солидарная система работала в полной мере, нам нужно работать над экономическим состоянием в стране и делать больше рабочих мест, для того чтобы платилось больше сбора. На сегодня каждая 6-я гривна от финансовой поддержки наших партнеров идет именно на обеспечение социальных выплат. Может ли иметь Украина какие-то проблемы, если наши партнеры перестанут нас финансировать и помогать? Конечно, и это будет очень трудно», - отметил нардеп.

Новая накопительная система предусматривает создание персональных счетов для граждан до 55 лет, на которые будут поступать пенсионные взносы. Через три года после старта системы человек сможет использовать средства со своего счета, а накопления можно будет передавать по наследству.

«Над чем сегодня работает Верховная Рада и Правительство? Верховная Рада работает над системой накопительной. Что такое накопительная система? То есть человек до 55 лет работает и открывается для него в государственном фонде накопительный счет, на который перечисляются деньги. Через три года этот человек может полностью использовать этот счет. Этот счет может переходить по наследству. В ближайшее время Правительство должно предложить Верховной Раде на рассмотрение такой вариант поддержки солидарной системы пенсионного счета», - дополнил Леонов.

Напомним, что МВФ ожидает от правительства внесения законопроекта о пенсионной реформе в Украине в этом году.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», при обсуждении пенсионной реформы Галина Третьякова отметила необходимость отвязать должностные оклады от прожиточного минимума.

Добавим, осенью 2024 года министр соцполитики Оксана Жолнович призвала депутатов вернуться к законопроекту 3515, которым планируется отвязать «минималку» от прожиточного минимума и ввести налогообложение для домохозяйств.

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