Процес пенсійної реформи в Україні має розпочатися до липня 2025 року – меморандум з МВФ

Як зазначається у меморандумі з МВФ, неясність пенсійного законодавства призвела до численних судових справ із негативними наслідками для українського бюджету, і необхідно переглянути спецпенсії.

Процес пенсійної реформи в Україні повинен початися до липня 2025 року. Зміни до пенсійного законодавства українська влада планує подати до парламенту до кінця березня 2025 року. Про це йдеться в оновленому Меморандумі з МВФ.

Нагадаємо, в Кабміні 23 грудня повідомили, що Україна отримала до бюджету транш від МВФ близько 1,1 млрд доларів США, і наступні заходи, які Україна повинна буде вжити, визначено у спільному Меморандумі України та МВФ про економічну та фінансову політику.

«Органи влади розпочнуть процес пенсійної реформи до липня 2025 року, за допомогою якого вони прагнуть запровадити систему, яка є стійкою та сумісною з правом ЄС, зменшити численні спеціальні пенсійні механізми та зменшити правові ризики, пов’язані з поточною складною пенсійною системою» - зазначено у документі.

Так, одна з проблем, яку планується розв’язати, це складність пенсійної системи.

«Неясність закону призвела до численних судових справ із негативними наслідками для бюджету.

Щоб досягти більшої правової визначеності та уникнути додаткового тиску на витрати на пенсії, спричиненого законодавчою неоднозначністю, ми подамо до парламенту до кінця березня 2025 року:

- зміни до законодавства для забезпечення негайного набрання чинності частиною 5 статті 61 Закону 3354 (йдеться про ч. 5 ст. 61 закону про правотворчу діяльність, яка передбачає, що визнання КСУ нормативно-правового акта або окремого його структурного елемента неконституційним, або таким, що втратив чинність, не відновлює дію нормативно-правового акта або його окремого структурного елемента, що діяв раніше.. Відповідний законопроект 12165, як писала «Судово-юридична газета», вже зареєстрований у парламенті Галиною Третьяковою. Вочевидь, йдеться про те, що, до прикладу, визнання закону про зменшення чи скасування певних видів пенсій неконституційним не означатиме, що автоматично діятиме закон, який регулював відносини до їх зменшення чи скасування).

- нове законодавство, яке забороняє будь-які зміни в пенсійній системі через непов’язані закони (тобто, поза рамками пенсійного законодавства).

Також ми зосередимося на консолідації положень пенсійного законодавства для заміни різних галузевих законодавчих актів, які регулюють пенсійні права» - вказано у Меморандумі.

Так, українська влада вказує, що за допомоги команди Світового банку готує зміни до пенсійної системи та механізмів підтримки незахищених верств населення.

А саме, протягом наступних кількох років буде йти робота над комплексною концептуальною основою для вдосконалення та спрощення пенсійної системи та запровадженням другого рівня пенсійної схеми, «коли для цього будуть створені умови».

«Ми повторюємо, що будь-які запропоновані законодавчі зміни, які призведуть до збільшення видатків на пенсії, повинні супроводжуватися середньостроковим аналізом фіскальної та боргової стійкості, а також чітким визначенням необхідних ресурсів у змінах до бюджету Пенсійного фонду України» - йдеться у документі.

Україна зобов’язується утриматися від:

запровадження нових спеціальних пенсій чи пільг;

ухвалення будь-якого нового законодавства, яке призвело б до виникнення додаткових умовних зобов’язань, пов’язаних із пенсією, які не забезпечені фінансовими ресурсами;

та утриматися від змін, які призведуть до зниження законодавчо визначеного пенсійного віку.

«Найближчим часом ми вживатимемо заходів щодо обмеження розміру додаткових виплат окремим категоріям пенсіонерів, крім внеску до пенсії.

Також ми запропонуємо єдиний підхід до щорічного підвищення всіх пенсій, призначених у пенсійній системі, виключно через механізм індексації. Крім того, ми покращимо адресність і запобігатимемо зловживанню певними надбавками до пенсій, уточнивши критерії відповідності» - зазначає українська сторона.

Також українська влада зобов’язалася працювати над подальшим «посиленням адресності та перевірки матеріального становища соціально незахищених верств населення».

Крім того, вивчається варіант об’єднання різних програм соціальної допомоги в єдиний пакет з урахуванням індивідуальних потреб. «У цьому контексті ми також підвищили поріг доходу для відповідності програмі гарантованого мінімального доходу», зазначено у документі.

Нагадаємо також, що в оновленому Меморандумі з МВФ Україні вказується на необхідність змінити КПК і скасувати обов’язкове закриття досудового розслідування у зв’язку зі спливом його строків після повідомлення особі про підозру.

Автор: Наталя Мамченко

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