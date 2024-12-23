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Дональд Трамп хоче призначити Ендрю Піка старшим директором з питань Європи та Євразії

16:09, 23 грудня 2024
Ендрю Пік є «ветераном» команди Дональда Трампа.
Дональд Трамп хоче призначити Ендрю Піка старшим директором з питань Європи та Євразії
Фото: nbcnews.com
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Новообраний президент США Дональд Трамп хоче призначити Ендрю Піка на посаду директора з питань Європи та Євразії в Раді національної безпеки Білого дому. Про це стверджує видання Politco.

Проте у виданні додають, що остаточне рішення щодо призначення Ендрю Піка ще не прийнято.

Наголошується, що Пік є «ветераном» команди Трампа. У 2017-2019 він обіймав посаду заступника помічника держсекретаря по Іраку та Ірану.

У 2019-2020 роках був радником Трампа з питань Росії. На цій посаді Пік попрацював лише три місяці.

Раніше Дональд Трамп обрав телепродюсера Марка Бернетта спецпредставником США у Великій Британії.

Також Дональд Трамп оголосив список кандидатів до своєї нової адміністрації.

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США Європа Дональд Трамп

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