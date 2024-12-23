Дональд Трамп хочет назначить Эндрю Пика старшим директором по Европе и Евразии

Новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет назначить Эндрю Пика на должность директора по Европе и Евразии в Совете национальной безопасности Белого дома. Об этом утверждает издание Politco.
Однако в издании добавляют, что окончательное решение о назначении Эндрю Пика еще не принято.
Отмечается, что Пик является «ветераном» команды Трампа. В 2017-2019 он занимал должность заместителя помощника госсекретаря Ирака и Ирана.
В 2019-2020 годах был советником Трампа по России. В этой должности Пик поработал всего три месяца.
Ранее Дональд Трамп избрал телепродюсера Марка Бернетта спецпредставителем США в Великобритании.
Также Дональд Трамп объявил список кандидатов в свою новую администрацию.
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