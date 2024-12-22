Дональд Трамп избрал телепродюсера Марка Бернетта спецпредставителем США в Великобритании

Он будет работать над торговлей, инвестициями и культурным обменом между странами.

Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить телепродюсера Марка Бернетта специальным представителем своей администрации в Великобритании. Об этом сообщает BBC.

«Марк будет работать над укреплением дипломатических отношений, сосредотачиваясь на сферах взаимного интереса, включая торговлю, инвестиционные возможности и культурные обмены», - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, в эту должность Бернетт привнесет «уникальное сочетание дипломатической проницательности и международного признания». Это, как отметил Трамп, потому, что Марк имеет успешную карьеру на телевидении и работал в бизнесе.

Бернетт, известный как создатель популярных шоу Survivor, Shark Tank и The Voice, имеет за плечами более 13 премий «Эмми» и многолетний опыт телепродакшена. В то же время у него нет опыта в дипломатической деятельности.

Ряд американских СМИ указывает, что не нужно одобрение Сената США, чтобы назначить Бернетта на должность спецпредставителя США в Великобритании.

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