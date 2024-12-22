На Волыни мужчина руководил группой в соцсети, где сообщал о местах раздачи повесток — как его наказал суд

Обвиняемый публиковал информацию о местонахождении представителей ТЦК и проведении ими мобилизационных мероприятий.

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На Волыни осудили мужчину, руководившего группой в соцсети, где сообщал о перемещении работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Приговор по делу № 159/7546/2 вынес Ковельский горрайонный суд Волынской области.

Как указывается в материалах дела, мужчина был администратором группы в Viber, где находилось более 13 тысяч подписчиков. Обвиняемый публиковал там информацию о местонахождении представителей ТЦК и проведении ими мобилизационных мероприятий.

Своими действиями он препятствовал законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям. Публикации в мессенджере усложняли или делали невозможным осуществление законной деятельности ВСУ и других военных формирований или существенно снижали ее эффективность.

Таким образом, своими умышленными действиями мужчина совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 114-1 УК Украины. В суде он признал себя виновным в совершении этого уголовного преступления и подписал соглашение с прокурором.

Суд освободил мужчину от реального тюремного срока с испытательным сроком на 12 месяцев. Приговор может быть обжалован в Волынском апелляционном суде в течение 30 дней.

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