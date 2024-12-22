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На Волині чоловік керував групою у соцмережі, де повідомляв про місця роздачі повісток — як його покарав суд

11:37, 22 грудня 2024
Обвинувачений публікував інформацію про місцезнаходження представників ТЦК та проведення ними мобілізаційних заходів.
На Волині чоловік керував групою у соцмережі, де повідомляв про місця роздачі повісток — як його покарав суд
Фото: gettyimages
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На Волині засудили чоловіка, який керував групою у соцмережі, де повідомляв про переміщення працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Вирок у справі № 159/7546/24 виніс Ковельський міськрайонний суд Волинської області.

Як вказується у матеріалах справи, чоловік був адміністратором групи у Viber, де було понад 13 тисяч підписників. Обвинувачений публікував там інформацію про місцезнаходження представників ТЦК та проведення ними мобілізаційних заходів.

Своїми діями він перешкоджав законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Публікації в месенджері ускладнювали або унеможливлювали здійснення законної діяльності ЗСУ та інших військових формувань або суттєво знижували її ефективність.

Таким чином, своїми навмисними діями чоловік вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 114-1 КК України. На суді він визнав себе винним у вчиненні цього кримінального злочину та підписав угоду з прокурором.

Суд звільнив чоловіка від реального тюремного терміну з випробувальним строком на 12 місяців. Вирок може бути оскаржений у Волинському апеляційному суді протягом 30 днів.

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