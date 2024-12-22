У Броварах під Києвом уламки шахеда впали на дах багатоповерхівки — у ДСНС показали фото наслідків

Внаслідок влучання уламків БПЛА виникло загорання крівлі та ліфтової 25-ти поверхового житлового будинку.

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В ніч проти 22 грудня РФ атакувала Україну дронами. У Броварах на Київщині уламки безпілотника впали на багатоповерхівку.

«Сьогодні близько 00:45 внаслідок ворожої атаки БПЛА сталося загорання даху однієї з багатоповерхівок у місті Бровари. На місце оперативно прибули рятувальники. Пожежу вдалося швидко локалізувати. Мешканців будинку евакуювали. На даний час інформації щодо потерпілих не надходило», - повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

У ДСНС зазначають, що внаслідок влучання уламків БПЛА виникло загорання крівлі та ліфтового приміщення 25-поверхового житлового будинку.

Рятувальники проводили евакуацію мешканців будинку. Пожежу ліквідовано на площі 30 кв.м. Жертв та потерпілих немає.

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