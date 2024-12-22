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Пошкоджений вітраж костелу Святого Миколая у Києві відновлять за автентичними кресленнями

10:25, 22 грудня 2024
Костел, який зазнав пошкоджень під час російського обстрілу, планують відновити за оригінальними кресленнями.
Пошкоджений вітраж костелу Святого Миколая у Києві відновлять за автентичними кресленнями
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20 грудня російські війська завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Через ракетну атаку було пошкоджено костел Святого Миколая.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій повідомило, вітраж костелу Святого Миколая відновлять за автентичними кресленнями, а не радянськими.

Зараз у костелі тривають підготовчі роботи — реставратори зосередилися на першочергових заходах, які збережуть памʼятку національного значення.

Наразі там встановлюють тимчасове опорядження, що допоможе підтримувати оптимальну температуру всередині костелу. Це захистить фасади і внутрішні приміщення від зовнішніх впливів, поки триватимуть підготовчі роботи для реставрації.

Вітраж у костелі заново почнуть виготовляти після того, як закінчать складати акт втрат і пошкоджень та затвердять перелік дій з ремонту.

Відновлювати будуть на основі автентичних креслень і записів у паспорті реставрації об’єкта.

«Вітражі будуть виготовлені із сучасних матеріалів, які відповідають викликам сьогодення, що максимально розкриватимуть задум авторів 1899—1909 років», — наголосили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.

Там кажуть, що під час радянських реставраційних робіт в 1979—1981 роках замінили конструктивні та декоративні елементи, а скло центральної вітражної композиції — на посередній варіант. Усе через те, що тоді костел адаптували для концертної діяльності.

Фахівці зараз складають акти та оновлюють проєктну документацію, які стануть основою для подальшої реставраційної програми. У Мінкульті зазначають, що реставрація поверне костелу «автентичність XIX століття та історичну велич».

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Київ ракетний удар

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