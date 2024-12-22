Стало відомо, як ДПС оновлюватиме перелік доброчесних платників податків

Перелік формується щоквартально, не пізніше останнього робочого дня березня, травня, серпня та листопада.

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Державна податкова служба оприлюднила Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. До Переліку включила 8 255 платників податків.

Головне управління ДПС у Львівській області зазначило, що Перелік формується щоквартально, не пізніше останнього робочого дня березня, травня, серпня та листопада (Закон України від 18.06.2024 № 3813-IX).

Розраховані середні показники, які використовують для формування Переліку публікують упродовж 5-ти робочих днів після затвердження Переліку.

Раніше Данило Гетманцев анонсував оприлюднення першого переліку доброчесних платників податків.

Додамо, чи можуть новостворені юрособи та підприємці потрапити до переліку доброчесних платників.

Також повідомлялося, чи можна відмовитися від оприлюднення даних у переліку доброчесних платників податків.

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