Чи можна відмовитися від оприлюднення даних у переліку доброчесних платників податків

Відмова в оприлюдненні даних не тягне за собою вилучення такого платника податків із переліку «білих» платників.

Платник податку має право відмовитися від оприлюднення його даних у Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Про це повідомляє Головне управління ДПС у Львівській області.

Відповідно до Порядку формування та оприлюднення Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 7.10.2024 № 495 ДПС повідомляє платника податків про включення чи виключення його до/з Переліку платників шляхом надсилання через електронний кабінет такого платника податків інформаційного повідомлення протягом 5 робочих днів після затвердження Переліку платників.

ДПС не оприлюднює у Переліку платників інформацію про платника податків, який протягом 5 робочих днів після отримання від ДПС інформаційного повідомлення про включення його до Переліку платників подав повідомлення про відмову в оприлюдненні даних про платника податків.

Форму повідомлення про відмову в оприлюдненні даних про платника податків у Переліку платників наведено в додатку 4 до Порядку.

Повідомлення про відмову в оприлюдненні даних про платника податків у Переліку подається платником засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» за підписом керівника (уповноваженої особи) платника податків.

У разі подання платником податків повідомлення про відмову в оприлюдненні даних про платника податків після оприлюднення Переліку платників інформація про такого платника податків вилучається з оприлюдненого Переліку платників протягом 5 робочих днів після отримання такого повідомлення про відмову в оприлюдненні даних про платника податків від платника податків.

Відмова платника в оприлюдненні даних про платника податків у Переліку платників не тягне за собою вилучення такого платника податків із Переліку платників.

Раніше Данило Гетманцев анонсував оприлюднення першого переліку доброчесних платників податків.

Додамо, чи можуть новостворені юрособи та підприємці потрапити до переліку доброчесних платників.

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