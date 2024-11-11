Чи можуть новостворені юрособи та підприємці потрапити до переліку доброчесних платників

Платники податків, які зареєстровані протягом звітного року, можуть бути включені до переліку.

Державна податкова служба пояснила, чи можуть новостворені юрособи та ФОП потрапити до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

Платники податків, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), можуть бути включені до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства з першого числа місяця, що настає за податковим (звітним) кварталом, але не раніше одного календарного року з дати взяття такого платника на облік у контролюючому органі.

Раніше ми повідомляли, що Данило Гетманцев анонсував оприлюднення першого переліку доброчесних платників податків.

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