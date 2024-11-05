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Данило Гетманцев анонсував оприлюднення першого переліку доброчесних платників податків

15:35, 5 листопада 2024
Це буде публічний список, який податкова буде оприлюднювати на регулярній основі.
Данило Гетманцев анонсував оприлюднення першого переліку доброчесних платників податків
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Міністерство фінансів затвердило порядок оприлюднення переліку доброчесних платників податків в рамках закону про «клуб білого бізнесу».

Перший перелік платників податків з високим рівнем дотримання податкового законодавства буде опубліковано вже наприкінці листопада. Про це заявив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, це буде публічний список, який податкова буде оприлюднювати на регулярній основі.

Попередньо, до списку може потрапити близько 5 тисяч підприємств. Вони отримають низку переваг в адмініструванні податків, зборів і платежів.

«Це і є одним із методів детінізації економіки і ризик-орієнтованого підходу  до роботи з бізнесом, коли ми тим платникам податків, які за зовнішніми ознаками є такими, яким держава довіряє, тобто тими платниками податків, які сплачують більше, ніж середнє податкове навантаження по галузі, і в яких середня зарплата більша, ніж середня по галузі, ми не приділяємо увагу щодо  податкового контролю таких платників», – зазначив він.

Гетманцев наголосив, що цей підхід відповідає кращим практикам ЄС та дозволяє сконцентруватися на тих сферах, де є ризики. Вже на початку грудня платники податків зможуть перевірити про включення себе до переліку доброчесних платників.

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податкова ДПС податки

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